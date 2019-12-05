Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, söz konusu alanda yaptıkları aramada, akaryakıtın transferinde kullanılan sayaç ve elektrikli akaryakıt pompası da buldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 Kasım Mahallesindeki bir iş yerinde yaklaşık 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, söz konusu alanda yaptıkları aramada, akaryakıtın transferinde kullanılan sayaç ve elektrikli akaryakıt pompası da buldu.
Olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. gözaltına alındı.
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