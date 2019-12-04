Cezaevinin çatısından firar eden mahkum yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevinin çatısından firar eden mahkum, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan mahkum, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolvadin Açık Cezaevi'nin çatısından Ersan Demir isimli mahkumun kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Erkmen Mahallesi'ndeki Horan Park'ta eşkale uyan bir kişiyi tespit etti.
Park içerisinde yaşanan kovalamacanın ardından firari mahkum Ersan Demir, polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan mahkum, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Öte yandan, mahkum Ersan Demir'in "silahla yağma", "hırsızlık" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından aldığı 10 yıl hapis cezasının, kesinleşmesinden dolayı firar ettiği öğrenildi.
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