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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli kar yağışı uyarısı | 2 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

2 Aralık günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ve çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Aralık 2019 Pazartesi tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; , , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; 'un doğu ilçeleri, çevreleri, 'in kıyı kesimleri ile , ve çevrelerinde kuvvetli yağmur, ve çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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