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Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sivas-Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sivas-Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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