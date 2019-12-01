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Kars'ta 4 büyüklüğünde korkutan deprem! 2019 AFAD-Kandilli son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
KARS'TA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre ’ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

'ın Sarıkamış ilçesi, bugün aynı dakika içinde 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyü olarak saptadığı ilk deprem, saat 09.07'de, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yine aynı bölgede 26 saniye sonra aynı dakika içinde meydana gelen aynı büyüklükteki ikinci depremin derinliği ise 7.04 olarak ölçüldü.

İlçede de hissedilen her iki depremde, can ve mal kaybı olmadı.





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