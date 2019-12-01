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Hentbol takımını taşıyan minibüs Yozgat'ta kaza yaptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
HENTBOL TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS YOZGAT'TA KAZA YAPTI

Ordu'dan 'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın 'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.


Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Son dakika: Yozgat'ta feci kaza! Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var SON DAKİKA: YOZGAT'TA FECİ KAZA! HENTBOL TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ayrıntılar geliyor...

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