Sakarya'da göle açılan 2 genç kayboldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, balık tutmak göle açılan 3 arkadaş üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu suya düştü. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl'de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü.

YARDIMA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

