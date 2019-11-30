Sakarya'da göle açılan 2 genç kayboldu
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, balık tutmak göle açılan 3 arkadaş üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu suya düştü. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl'de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü.
YARDIMA ÇEVREDEKİLER KOŞTU
Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bursa'da feci kaza! O detay yürek burktu
- Kaçak ilaç deposunda şaşırtan görüntü!
- Seri katilin telefonundan çıkanlar kan dondurdu
- Antalya'da feci olay! Rus kadın hayatını kaybetti
- Sağlık Bakanlığı duyurdu! Hangi bölümlerde alım yapılacak?
- Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs Eskişehir’de kaza yaptı! 17 yaralı
- Evde yaptıkları turşu hayatlarını kararttı! Zehirlenip felç oldular
- Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!
- Hareketli anlar! ‘Dur’ ihtarına uymadı ve...
- A101 indirimli ürünler neler?
Daha Fazla Gör
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama