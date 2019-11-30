Manisa'da korkunç ölüm! Yaşlı adam yanarak can verdi
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Manisa'nın Soma ilçesinde tek katlı evde yalnız yaşayan İsmail Ö. sobadan çıkan yangın nedeniyle yanarak can verdi. Komşuların ihbar etmesiyle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni
Yırca Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Ö.'nün (85) evinde sobadan yangın çıktı. Çocukları tarafından bakıldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin ortasında kalırken, çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.
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