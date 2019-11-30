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Manisa'da korkunç ölüm! Yaşlı adam yanarak can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
KORKUNÇ ÖLÜM! YAŞLI ADAM YANARAK CAN VERDİ

'nın Soma ilçesinde tek katlı evde yalnız yaşayan İsmail Ö. sobadan çıkan nedeniyle yanarak can verdi. Komşuların ihbar etmesiyle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni

'nde yalnız yaşayan İsmail Ö.'nün (85) evinde sobadan çıktı. Çocukları tarafından bakıldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin ortasında kalırken, çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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