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Evde yaptıkları turşu hayatlarını kararttı! Zehirlenip felç oldular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
EVDE YAPTIKLARI TURŞU HAYATLARINI KARARTTI! ZEHİRLENİP FELÇ OLDULAR

'ta yaşayan Ramazan Yıldız(55) ve eşi Zuhriye Yıldız(54), evde yedikleri turşu ve pekmezin arından milyonda bir görülen 'clostridium botulinum'(sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doç. Dr. Özcan Pişkin, nadir görülen ve daha çok iyi sürede ve ısıda pişirilmemiş konservelerin bu bakteriyi taşıdığını söyleyerek, "Hastalarımızın ne yediğini tam olarak bilmiyoruz. Ekipler evdeki yiyeceklerden numune aldılar. Hayati tehlikeleri devam ediyor. Halkımız konserve yapıyorken yapılan malzemeyi yeterli ısıda ve yeterli sürede pişirmelerini öneriyoruz. Eğer konserveyi açtıklarını bir şişme renk değişikliği bir koku ya da paslanma görürlerse kesinlikle tüketmemelerini öneriyoruz" dedi.

'ın ilçesine bağlı Kayıkçılar Köyünde yaşayan Ramazan (55) ve Zuhriye Yıldız (54) çifti evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı. Çift önce ilçedeki sağlık kuruluşuna başvurdu, ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Burada tetkikleri yapılan çift yoğun bakıma alındı. Yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen ve hastalıklarına sebep olduğu düşünülen ölümcül gıda zehirlenmesi olan 'Botulizm' nedeniyle hayati tehlikeleri süren çiftin tedavileri sürüyor.

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