Tokat'ta drift yapan bir sürücü 9 bin 281 TL para cezası aldı
Tokat'ta aracıyla drift yapan 19 yaşındaki O.C, ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve drift atmaktan toplam 9 bin 281 TL para cezası aldı.
Tokat'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi'nde okullar bölgesinde görevli polis, drift yapan sürücüyü durdurarak işlem yapmak istedi. Otomobil sürücüsünün durmayarak uzaklaşması sonucu trafik ekipleri tarafından araç 600 Evler Mahallesi'ndeki bir sokakta durduruldu.
Trafik ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü O.C.'nin (19) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye drift atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 9 bin 281 TL para cezası uygulandı.
Araç sürücüsü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Müge Anlı canlı yayında ağladı!
- Vahşet! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu
- Türklerin soyu nereden geliyor?
- Bu önlem doğalgazda % 60 tasarruf sağlıyor
- Halk otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
- Günler sonra başlayacak! İşte alım yapılacak bölümler...
- Doktorun zor anları!
- Saldırıya uğrayan alevi aile ilk kez konuştu
- Eşini döven adamdan şok sözler!
- Şehit annesini ağlatan mektup!
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama
- Halkbank'tan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
- Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir: Alevilere yönelik provokasyon HDP'nin işi
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Macron’un küstah açıklamalarına sert tepki
- Son dakika: Asgari ücret için kritik gün
- Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı!
- RTÜK'ten "yüksek reklam sesi"ne ayar
- Bakan Murat Kurum'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde kritik açıklamalar: Türkiye 'Şehirler Süper Ligi'nde yer almalı
- Arnavutluk’taki depremden yürek burkan kare! 4 yaşındaki kızın haberi duygulandırdı
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında ortaya çıktı