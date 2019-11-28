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Son dakika: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2019
BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI

Son dakika haberine göre; 'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

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