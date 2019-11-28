Son dakika: Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı

Son dakika haberine göre; Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi.

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