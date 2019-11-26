KPSS nitelik kodları nelerdir? 7225, 6225, 7300 nitelik kodu nedir?

KPSS nitelik kodları nelerdir? KPSS-2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı ve kılavuza göre tercih yapacak adaylar KPSS nitelik kodlarını araştırmaya başladı. 7225, 6225, 7300 nitelik kodu nedir? Vatandaşlar nitelik kodlarının ne anlama geldiğini sorguluyor. Nitelik kodları ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için değişiklik gösteriyor. Kodlar öğrenim koşulunu belirtiyor ve bitirilen bölümleri ifade ediyor. Peki, KPSS nitelik kodları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM’nin yayımladığı tablo!

KPSS nitelik kodları nelerdir? 2019 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruldu. Kılavuzda yer alan nitelik kodları da tercih sürecinde yanlış bir işlem yapmak istemeyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. KPSS 7225, 6225, 7300 nitelik kodu nedir? Nitelik kodları listesinde bu kodlar öğrenim koşulu başlığıyla belirtiliyor. Yani hangi kadroya hangi bölümden atama yapılacağı niteli kodları ile belirleniyor. Adayların mezuniyet durumunu belirten nitelik kodları tablosu hakkında merak edilenler!