Ankara'da yere düşen yaşlı adamın parasını çaldı

Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan hırsız, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı. Zanlı Cem Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ulus Meydanda meydana gelen yankesicilik suçunu araştırmak üzere detaylı çalışma başlattı. Kaldırımda yürüdüğü esnada başı dönen ve yere düşen yaşlı adam bir hırsızın hedefi oldu. Yere düşen adama önce iyi niyetli vatandaşlar yardim etti. Yaşlı adam yere düştüğü esnada önce iyi niyetli vatandaşlar tarafından ayağa kaldırıldı. Cem Ş. ise vatandaşın tek başına kaldığı ana kadar takip etti.

Yalnız kaldıkları anda yaşlı adamı kıstıran Cem Ş, ''Gel sana yardım edeyim üstün başın toz içinde üstüne sileyim'' dedi. Üstüne silme bahanesiyle adamın tüm aylık geçimi olan cebindeki 600 TL yi aldı ve "geçmiş olsun" diyerek dalga geçip gönderdi. Olay yerinden ayrılırken de adamın almış olduğu parayı sayarak yoluna devam etti

Parasının çalındığı fark eden yaşlı adam ifadesinde, "O benim tüm aylık geçimimi sağlayan paraydı 1 ay ne yiyip ne içeceğim ben şimdi" dedi.

BIYIĞI ELE VERDİ

Yankesicilikle mücadele ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısı pos bıyığından tanıyarak tespit etti. Yakalanan yankesici Cem Ş. ise ifadesinde pişkince "Ben amcaya yardım ettim iyilik yaptık karşılığı bu muydu'' diyerek kendini savundu. Cem Ş. Çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.