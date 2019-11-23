Ankara'da yere düşen yaşlı adamın parasını çaldı
Başkentte kaldırımda yürüdüğü sırada başı dönerek yere düşen yaşlı adamın 600 lirasını çalan hırsız, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği tarafından yakalandı. Zanlı Cem Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ulus Meydanda meydana gelen yankesicilik suçunu araştırmak üzere detaylı çalışma başlattı. Kaldırımda yürüdüğü esnada başı dönen ve yere düşen yaşlı adam bir hırsızın hedefi oldu. Yere düşen adama önce iyi niyetli vatandaşlar yardim etti. Yaşlı adam yere düştüğü esnada önce iyi niyetli vatandaşlar tarafından ayağa kaldırıldı. Cem Ş. ise vatandaşın tek başına kaldığı ana kadar takip etti.
Yalnız kaldıkları anda yaşlı adamı kıstıran Cem Ş, ''Gel sana yardım edeyim üstün başın toz içinde üstüne sileyim'' dedi. Üstüne silme bahanesiyle adamın tüm aylık geçimi olan cebindeki 600 TL yi aldı ve "geçmiş olsun" diyerek dalga geçip gönderdi. Olay yerinden ayrılırken de adamın almış olduğu parayı sayarak yoluna devam etti
Parasının çalındığı fark eden yaşlı adam ifadesinde, "O benim tüm aylık geçimimi sağlayan paraydı 1 ay ne yiyip ne içeceğim ben şimdi" dedi.
BIYIĞI ELE VERDİ
Yankesicilikle mücadele ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısı pos bıyığından tanıyarak tespit etti. Yakalanan yankesici Cem Ş. ise ifadesinde pişkince "Ben amcaya yardım ettim iyilik yaptık karşılığı bu muydu'' diyerek kendini savundu. Cem Ş. Çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- En güzel Öğretmenler Günü mesajları! Kısa uzun anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları! (Resimli)
- Diyarbakır'da vahşet! Tartıştığı eşini...
- İzmir'de bıçaklı kavga! Yaralılar var
- Kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak
- Anaokulundaki skandal olayın ardından flaş gelişme
- Öğretmenler Günü şiirleri kısa uzun 4,8 kıtalık!
- İstanbul'da pes dedirten görüntü! Akşamları ortaya çıkan değnekçilerin rahatlığı dikkat çekti
- Esnafın dikkati anne ve çocukları kurtardı
- Yer bildirimi yaptı silahlı saldırıya uğradı
- İzmir'de dehşet evi! 3 arkadaşını bıçakladı...
- Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm canlı izle! – ATV
- Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
- En güzel Öğretmenler Günü mesajları! Kısa uzun anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları! (Resimli)
- Son dakika: Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği |Video
- Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
- Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan kaç yaşında, nereli? Muharrem İnce'den sert yanıt!
- Hercai 23. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 23. bölüm fragmanı izle!
- Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
- Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?
- 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?
- Hereke halısı özelliği nedir? Yerli ve milli Hereke halısı nedir?
- Hercai 22. bölüm izle! Hercai 22. bölüm tek parça kesintisiz izle! | ATV