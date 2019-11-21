Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Efsane Cuma indirimi yapılan ürünler nelerdir?

Efsane Cuma indirimleri başladı ve alışveriş severler Efsane Cuma indirimi olan ürünleri araştırmaya başladı. Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Dünyaca ünlü Kara Cuma (Black Friday) öncesi bir e-ticaret sitesinin başlattığı Efsane Cuma indirimlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Kozmetik ürünleri, parfüm, kazak, pantolon, cep telefonu, laptop ve kitap gibi ürünlerde büyük indirimler göze çarpıyor. İşte, Efsane Cuma indirimleri hakkında tüm merak edilenler…

Efsane Cuma indirimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Efsane Cuma indirimi yapılan ürünler alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Efsane Cuma indirimleri arasında ilk bakışta 2.500 TL altına düşen laptoplar ve 2000 TL altı cep telefonları dikkat çekiyor. Bir e-ticaret sitesinin başlattığı Efsane Cuma kampanyasına ünlü Kara Cuma (Black Friday) öncesi büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte, Efsane Cuma indirimde olan ürünler!

EFSANE CUMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Kimi firmaların düzenlediği Efsane Cuma kampanyasının Kasım ayı sonuna dek sürmesi beklenirken, diğer firmalarda kampanyaların Cumartesi günü son bulması bekleniyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLER!

Efsane Cuma kampanyasında Efsane Sepet indirimleri dikkat çekiyor. 30 TL altındaki rujlar, 100 TL altındaki parfümler, 50 TL altı oyuncaklar, 50 TL altı pantolonlar ve sweatshirtler, 50 TL altı kazaklar, 100 TL altı mont ve ceketler, 2000 TL altı cep telefonları, 2500 TL altı laptoplar dikkat çekiyor.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm dünyada yapılacak Black Friday etkinliği 29 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Ancak birçok firma 22 Kasım Cuma gününden itibaren kampanya düzenlemeye başlayacak.

Hafta boyu sürecek kampanyaların Kasım ayı sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

KARA CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA?

Giyim, elektronik, aksesuar, kozmetik, eğlence gibi birçok farklı türde hizmet veren mağaza Kara Cuma indirimi düzenleyecek. 22 Kasım'da bir alışveriş sitesinin düzenleyeceği "Efsane Cuma" indirimlerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar.

Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.

Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.