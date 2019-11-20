Erzincan Çayırlı'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan'ın Çayırlı ilçesi saat 22.16'da 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 3.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.11.19 22:16:31 39.8815 39.7575 3.2 -.- 3.0 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 22:01:10 36.2203 29.5287 32.6 -.- 2.4 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.11.19 21:46:06 40.6992 28.5883 7.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.19 21:35:24 39.9105 39.8732 11.9 -.- 2.4 -.- BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 21:07:44 39.0918 27.3297 8.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.11.19 20:15:51 36.2505 28.4197 28.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.19 19:53:11 38.4317 44.4460 6.5 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2019.11.19 19:53:11)
2019.11.19 18:41:53 36.9137 27.3233 3.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.19 16:58:59 39.7310 32.6150 0.0 -.- 1.0 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.11.19 16:03:48 37.8397 29.7752 2.3 -.- 1.7 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.11.19 15:39:06 36.1318 28.7945 31.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.19 15:28:47 38.0382 32.2895 5.3 -.- 1.1 -.- BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.11.19 15:12:11 36.9153 27.3165 11.3 -.- 2.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.19 14:22:41 38.6803 43.0433 5.0 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
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