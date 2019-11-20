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Cansız manken gibi duran turist hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
CANSIZ MANKEN GİBİ DURAN TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

'da, yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran asıllı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinin hemen önündeki kaldırımda, bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen polis, ayakta hareketsiz duran kişinin, asıllı İngiliz vatandaşı Reza Drenkhshani olduğunu ve tatil için 'ya geldiğini belirledi.

Drenkhshani'nin polise de tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Drenkhshani'yi sedyeyle ambulansa aldı.

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POLİSTEN PARA İSTEDİ

Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Drenkhshani, havalimanına gitmek için polisten taksi parası istedi. Bavulu da ambulansa konulan Drenkhshani, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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