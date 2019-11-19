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Kahramanmaraş'ta 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
KAHRAMANMARAŞ'TA 250 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 kilogram ile 10 bin 800 makaron ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı...

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince ilçede "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 10 kilo 800 gram çay, 10 bin 800 boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheliye 71 bin 320 lira para cezası uygulandı.

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