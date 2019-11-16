Beşiktaş'ta saldırıya uğrayan öğretmenin avukatından açıklama

Beşiktaş'ta kafe önünde bir kadının saldırısına uğrayan kadın öğretmenin avukatı açıklama yaptı. Saldırıya uğrayan Ş.N.E'nin travma yaşadığını ve okula gidemediğini söyledi.

Beşiktaş'ta öğretmenlik yapan Ş.N.E.geçtiğimiz salı akşam saatlerinde bir kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadının tokat attığı öğretmen darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"HALA TEDİRGİN VAZİYETTE"

Ş.N.E.'nin avukatı Neslihan Evci yaşanan olay ve müvekkilinin son durumu hakkında açıklama yaptı. Olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerini polise ve savcılığa teslim ettiklerini ifade eden Avukat Evci, "Olay yerindeki kafeteryada bulunan kamera görüntüleri polis merkezine ve savcılığa sunduk. Saldırganın kimliğinin belirlenmesini bekliyoruz. Müvekkilimizin kulağında kulaklık olduğu için saldırgan kendine bağırırken ne söylediğini duymuyor. Müvekkilimizin daha önceden tanımadığı ve husumetinin bulunmadığı bir kişi. Bu nedenle müvekkilimizde bir travmaya neden oldu bu olay. Şu anda kendisi okula gidemiyor yaşadığı olayın etkisiyle. Hala tedirgin bir vaziyette hayatına devam ediyor" dedi.

Avukat Neslihan Evci

"BASİT BİR YARALAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Avukat Neslihan Evci, Ş.N.E.'nin 3 ay önce burun ameliyatı geçirdiğini ve bu nedenle darp sonrası burnunda aşırı bir kanamanın olduğunu söyledi. Müvekkilinin bir süreliğine şehir dışına çıktığını ifade eden Evci şöyle konuştu:

"Kendisi olaydan 3 ay önce burun ameliyatı geçirmişti. Darp etkisiyle şiddetli bir kanama oldu. Kontrol için doktoruna gitti. Aynı şekilde gözünde şişlik oluşmuş. Şu an şehir dışında kendisi. Biz bu olayın basit bir yaralama olarak değerlendirilmemesini düşünüyoruz. Çünkü bu genç bir kadının yolda tedirgin olmadan yürüme hakkına da saldırı niteliğindedir. Hareket bilinçli mi, şahsın akıl sağlığı yerinde mi değil mi bunları henüz bilmiyoruz. Şayet akıl sağlığı yerinde değilse dahi bulunması gerekiyor. Çünkü bu tarz tehlikeli kişilerin toplum içinde dolaşması toplumdaki güvenlik ortamını da zedeleyen bir durum."