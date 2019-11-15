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Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! TAKSİM'DE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında Arapça konuştukları görülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma cadde de devam etti.

Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! TAKSİM'DE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Mekan çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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