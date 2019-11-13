13 Kasım 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! | 13 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den trafiğe çıkacaklara sis uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde Marmara, , ’nun kuzeybatısı ve Batı ’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra , Aydın ve çevreleri ile ve 'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, , 'nun kuzeybatısı ve Batı 'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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