Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! | 13 Kasım 2019 hava durumu
Giriş Tarihi: 13.11.2019
13 Kasım 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den trafiğe çıkacaklara sis uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İnsanlara satacaklardı! Ahlaksızlar
- İşte yüreklerin yandığı o an!
- Elazığ’da 9 milyon yıllık keşif! Tamamı görüntülendi
- Türkiye, kasım ayında sıcaklık rekoru kırdı
- Uzmanlardan İstanbul için kritik uyarı! Tehlikeli seviyeye ulaştı
- Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
- Bilim insanları bu fotoğrafa açıklık getiremedi!
- Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı
- Ölmeden önce çektirdi! Kan dondurdu...
- Özel ekip cinayeti çözdü!
Daha Fazla Gör
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama