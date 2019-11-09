Van'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs intihar etti

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde üzerinde 5 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurarak öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alınmasının ardından evinde de uyuşturucunun olduğunu ifade etti.