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Van'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
UYUŞTURUCUYLA YAKALANINCA BAKIN NE YAPTI!

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde üzerinde 5 kilo metamfetamin maddesi bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurarak öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alınmasının ardından evinde de uyuşturucunun olduğunu ifade etti.

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