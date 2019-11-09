Van'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs intihar etti
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde üzerinde 5 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurarak öldü.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alınmasının ardından evinde de uyuşturucunun olduğunu ifade etti.
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