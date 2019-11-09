Antalya'da sokakta çıplak dolaşan İsveçli özgür kız polisi çileden çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki bazı kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Polisten koşarak kaçmaya çalışan kadın yakalandığında gözaltına alınmamak için direndi. Pasaportu bulunamayan ve 1 aydır Manavgat'ta olduğu belirlenen İsveçli gizemli turist polis tarafından memleketine geri gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı. Polis ekipleri zaman zaman işlem yapabilmek için kadın meslektaşlarının gelmesini bekledi. İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren sonunda memleketine gönderildi.