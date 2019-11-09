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Antalya'da sokakta çıplak dolaşan İsveçli özgür kız polisi çileden çıkardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
POLİS ÇİLEDEN ÇIKTI! SOKAKTA ÇIPLAK DOLAŞIYORDU

'nın ilçesinde üzerindeki bazı kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, bahçedeki meyveleri koparan, , polis tarafından gözaltına alındı. Polisten koşarak kaçmaya çalışan kadın yakalandığında gözaltına alınmamak için direndi. Pasaportu bulunamayan ve 1 aydır Manavgat'ta olduğu belirlenen İsveçli gizemli turist polis tarafından memleketine geri gönderildi.

'nın ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, ağaçlardaki meyveleri koparan, , polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı. Polis ekipleri zaman zaman işlem yapabilmek için kadın meslektaşlarının gelmesini bekledi. uyruklu sonunda memleketine gönderildi.

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