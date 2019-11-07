Mahalle kavgasında 15 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Adana'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada 31 yaşındaki Erol T., 15 yaşındaki Ahmet Kılıç'ı başından tabancayla vurarak yaraladı. Yoğun bakım ünitesine alınan Kılıç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1214 Sokak'ta meydana geldi. Erol T., iddiaya göre komşusu olan Kılıç ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Erol T., ailenin üzerine ateş açtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin 15 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç'ın başına isabet etti. Gözüne yakın bir noktadan yaralanan Kılıç, kanlar içinde yığılırken, şüpheli Erol T. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Kılıç, Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Erol T.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.