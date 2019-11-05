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Şifreli konuşmaları çözülen fuhuş çetesi çökertildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜLEN FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

’nın Altınova ilçesine bağlı Kayazdere beldesindeki bir villada fuhuş için tuttukları yabancı uyruklu kadınları , ve Yalova’daki müşterilerine pazarlayan şebekeyi, dinlemeye takılan “Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir” şifresi ele verdi.

ve Özbekistan'dan yabancı uyruklu kadınları, çocuk ve yaşlı bakımı yaptırmak bahanesi ile getirtip , ve 'da fuhuş yaptıran bir şebekeyi takibe alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadınların Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir villada kaldıklarını öğrendi.

Yapılan teknik takipte kadınlara fuhuş yaptıran şahısların Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki mekanlara ve müşterilerine, "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesaj verdiği tespit edildi. Hatta kadınların fotoğraflarından oluşan bir albümün de whatsapp üzerinden müşterilere gönderildiği öğrenildi.

Şifreli konuşmaları çözülen fuhuş çetesi çökertildi ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜLEN FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

MÜŞTERİLEN ADI YAZILAN DEFTERE EL KONULDU

Ardından düğmeye basan polis, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş maksadıyla Yalova'ya gelen K.I., R.Z., A.E. ve Z.K. isimli kadınlar ile bu kadınlara aracılık yapan Ö.Y., A.T. ve S.M. isimli şüpheliler yakalandı. Villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere el konuldu. Kadınlar ve şüpheliler yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

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