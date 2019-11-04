Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi! | 4 Kasım 2019 hava durumu
Giriş Tarihi: 04.11.2019
4 Kasım 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Kasım 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Elazığ'da korkutan deprem!
- Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın
- Feribot seferlerine fırtına engeli
- Görenleri hayrete düşüren yer!
- Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
- Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...
- Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var
- Babalarının sırtında okula gitmek zorunda kalan kardeşler için köprü yapılacak
- Beşiktaş'ta teknede korkutan yangın
- Muğla Dalaman'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Daha Fazla Gör
- Kayserispor Fenerbahçe maç sonucu: 1-0
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
- Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp...
- Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?
- Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- 2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi