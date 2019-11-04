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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi! | 4 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

4 Kasım günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , Edirne, ve çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Kasım 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, , Edirne, ve çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve 'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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