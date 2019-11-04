eokul.meb.gov.tr giriş: e-okul sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? e okul VBS nasıl kullanılır?

eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden milyonlarca öğrenci 1. sınav sonuçlarını öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, veliler ve öğrencilerin en hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi için uzun yıllardır e-okul VBS'yi kullanıyor. Sınav ve karne dönemleri e-okul adresinin en yoğun olduğu dönemler olarak biliniyor. Eylül ayında eğitime başlayan öğrenciler ilk sınavlarını olurken, notlar da yavaş yavaş sisteme girilmeye başlandı. Peki, e-okul sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? e okul VBS nasıl kullanılır? İşte eokul.meb.gov.tr linki ve detaylar...

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Öğrenciler, Eylül ayında okula başlarken, geride bıraktığımız hafta ilk sınavlarını tamamladı. Ara tatil öncesi heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler, 1'inci sınav sonuçlarını araştırıyor. Birçok dersin notları e-okul sistemine girildi. Veliler de çocuklarının başarı durumunu online olarak takip ediyor. Peki, e-okul sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? e okul VBS nasıl kullanılır? İşte eokul.meb.gov.tr giriş adresi ve detaylar...

E-OKUL VBS NASIL KULLANILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.