Alkolün etkisinde kalan baba oğlunu göğsünden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Karaman'da tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Behçet T.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan 53 yaşındaki Mustafa T., 2,52 promil alkollü çıktı. Sorgusunda, "Alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım." diyen Mustafa T.'ye adliyeye getirildiği sırada kızı Dursun T., "Babam" diyerek, sarılıp ağladı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Mustafa T., eve alkollü halde geldi. Bu duruma oğlu Behçet T. tepki gösterdi. Baba-oğul arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mustafa T., oğlunu göğsünden bıçakladı.
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