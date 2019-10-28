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Kan donduran cinayette gerçek adli tıpta ortaya çıktı! 45 yerinden bıçaklamış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
KAN DONDURAN CİNAYET! ACIMAZSIZCA...

'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda 'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı 'ın, Gökalp'i 45 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. raporunda bu bıçak darbelerinden 20'sinin öldürücü nitelikle olduğu belirtilirken, Nuran Gökalp'in cenazesi adli tıptan alınarak memleketi 'a gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide meydana geldi. (40) iddiaya göre kıskandığı kız arkadaşı 'i (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmüş, kadının çığlık seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Gökalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığını belirlemişti. Cesedin başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

GERÇEK ADLİ TIPTA ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kurumuna sevk edilen Nuran Gökalp'in yapılan incelemesinde 45 yerinden bıçaklandığı belirlendi. 45 bıçak darbesinden 20'sinin öldürücü darbe olduğu ifade edildi. Nuran Gökalp'in cenazesi adli tıptan alınarak memleketi 'a gönderildi.

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