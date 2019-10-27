Meteorolojiden son hava durumu tahmini! 27 Ekim 2019 bugün hava İstanbul'da nasıl olacak?

Vatandaşlar internet üzerinden bugün hava nasıl olacak sorusu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyılarında bugün sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteorolojiden gelen son bilgilere göre yurtta ve hava durumu ve sıcaklıklar...

'nden gelen son verilerine göre; Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Hakkari, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildiği belirtildi.

İŞTEYURTTAN İL İL HAVA DURUMU...



EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı,