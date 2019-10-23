Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sis uyarısı geldi | 23 Ekim 2019 hava durumu
23 Ekim 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Ekim 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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