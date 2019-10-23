23 Ekim 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sis uyarısı geldi | 23 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları, ’nun güney doğusu ile , Van ve 'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Ekim 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları, 'nun güney doğusu ile , Van ve 'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve ile 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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