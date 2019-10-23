Baldız, cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Melek H. (24), cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesi Suat Vural'ı (37) koluna şırıngayla tarım ilacı enjekte ederek, öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek H., gözaltına alındı.
Evli ve 2 çocuk babası Suat Vural, iddiaya göre, dün akşam kayınpederinin Karacaali Mahallesi'ndeki evine gitti. Saat 23.00 sıralarında da eşinden boşandıktan sonra baba evine gelen baldızı Melek H.'nin odasına girerek cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından odadan çıkan Melek H., evin bahçesindeki besihaneye gidip, hayvanlarda kullanılan şırıngayı aldı. Şırınganın içerisine tarım ilacı doldurdu. Sonra da eniştesinin yanına dönüp, şırıngada kendisini rahatlatacak karışım olduğunu söyledi. Vural da baldızının yardımıyla, şırıngadaki sıvıyı sağ koluna enjekte etti.
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