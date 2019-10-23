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Baldız, cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
SAPIK ENİŞTENİN ŞIRINGALI SONU!

'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Melek H. (24), bulunduğunu iddia ettiği eniştesi 'ı (37) koluna şırıngayla ilacı enjekte ederek, öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek H., gözaltına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası , iddiaya göre, dün akşam kayınpederinin Karacaali Mahallesi'ndeki evine gitti. Saat 23.00 sıralarında da eşinden boşandıktan sonra baba evine gelen baldızı Melek H.'nin odasına girerek bulundu. Olayın ardından odadan çıkan Melek H., evin bahçesindeki besihaneye gidip, hayvanlarda kullanılan şırıngayı aldı. Şırınganın içerisine ilacı doldurdu. Sonra da eniştesinin yanına dönüp, şırıngada kendisini rahatlatacak karışım olduğunu söyledi. Vural da baldızının yardımıyla, şırıngadaki sıvıyı sağ koluna enjekte etti.

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