23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 23 Ekim İstanbul su kesintisi kapsamında İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 saate varan su kesintisi olacak. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İSKİ’den yapılan açıklamada “İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle” su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
23 Ekim İstanbul su kesintisi sonrası vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İSKİ'den yapılan açıklamada "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir"
Açıklamaya göre kesinti yapılacak bölgelerden birisi Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi olacak.
Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.
SU KESİNTİSİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Her ne kadar teknoloji ile beraber su kesintileri çok seyrek ve kısa süreli yaşansa da en beklenmedik anlarda susuz kalmayı hiçbirimiz istemeyiz. Bunun için evinizde su kesintilerine karşı alabileceğiniz önlemleri sizler için derledik.
Sular kesindiğinde hepimiz paniğe kapılırız ve işlerimizi bir süreliğine askıya alırız. Bu paniği engellemek ve ev işlerimizi aksatmamak için su kesintisine karşı alanabilecek önlemleri derledik.
Öncelikle evlerde ihtiyac fazlası su depolanmamalıdır. İhtiyaç fazlası su hem yer işgal eder hem de uzun süre bekletildiği zaman kokuya sebep olabilir.
Suyu ağzı kapalı, büyük kaplara doldurun ve güneş görmeyen serince yerlerde muhafaza edin. Böylece yosunlanmas��nı engellemiş olursunuz.
Ayrıca sular kesilmiş olsa da olmasa da belli aralıklarla depoladığınız suyu kullarak fazla kapalı alanda beklemekten kaynaklacak koku ve deformasyonun önüne geçebilirsiniz.
Arıtma kullananlar da içme suyu olarak kısa bir süre için dışardan su temin edebilirler.
1- Bina ve konutlarda kullanılan su depolarında temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
2- Kesinti olmadığı zamanlarda da suyun depodan kullanımı sağlanmalıdır.
3- Mahalle aralarında kuyu, tanker, bidon vb. kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir.
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