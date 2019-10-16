Elbistan'da Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi oluşturuluyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Lavanta Vadisi Projesi kapsamında, Elbistan Belediyesi bünyesindeki seralarda lavanta çiçeği yetiştirilmeye başlandı. Projenin tüm etaplarının hayata geçmesi ile birlikte Elbistan'ın Türkiye'deki en büyük lavanta vadisinden birine sahip olacağını vurguladı.

Elbistan'ı, 'lavanta kokulu ilçe' haline getirecek proje kapsamında Pınarbaşı mesire alanı arkasındaki 100 dönümlük alana ekilecek ilk 7 bin fide, seralarda toprakla buluştu. Bu sayı, kısa süre içerisinde 30 bin adede çıkarılacak. Elbistan'ın turizmine büyük katkı sağlaması düşünülen Lavanta Vadisi Projesi kapsamında, Taşburun Mahallesi'nden başlayarak Pınarbaşı mesire alanına gelen Çubuklu Deresi'nin her iki yakasındaki 100 dönümlük alan, mor bahçelere dönüşecek.