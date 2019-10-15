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Son dakika: Seyir halindeki traktörün sürücüsü vurularak öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ VURULDU

'nın Eğirdir ilçesinde, seyir halindeki traktörün sürücüsü tüfekle ateş edilerek öldürüldü, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepeli köyünde traktörüyle seyir halinde olan Şenol Aydemir, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Duran traktörün üzerinde yaralı sürücüyü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydemir'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Aydemir ile aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. AA

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