Son dakika: Seyir halindeki traktörün sürücüsü vurularak öldürüldü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, seyir halindeki traktörün sürücüsü tüfekle ateş edilerek öldürüldü, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tepeli köyünde traktörüyle seyir halinde olan Şenol Aydemir, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.
Duran traktörün üzerinde yaralı sürücüyü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydemir'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Aydemir ile aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yaklaşanı öldürüp insan eti yiyorlar!
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Ardahan'da korkutan deprem
- Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...
- Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti
- Annesi emzirmeye çekiniyor! Doktorlar çaresiz...
- Mucize! Burunları bile kanamadı
- Türkler ile ilgili bu sözler sosyal medyayı salladı
- Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir?
- Türkiye günlerce konuşmuştu! Ve başlıyor...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 143. bölüm canlı izle! | ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?
- HDP'den Barış Pınarı Harekatı sonrası skandal çağrı
- Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri'den A Haber'de önemli mesajlar
- KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...
- Meral Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu... |Video
- Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inlerini A Haber görüntülendi
- Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir?
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: ABD'nin Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü yoktur