ATV canlı yayın Müge Anlı Nazife Demirel'in dosyasını inceliyor! 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!
Müge Anlı ATV ekranlarındaki canlı yayınında Tuncay Demirel'in ölümünü araştırmaya devam ediyor. Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı adeta çılgına dönmüştü. Müge Anlı yeni haftanın başlamasıyla gündeme dair son detayları ATV canlı yayınında toparlayacak. Nazife Demirel'in görüntülerini konuşan Türkiye, ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınını kaçırmak istemiyor.
ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demierel'in sevgilisiyle olan videosunun ortaya çıkması herkesi şaşkına çevirdi.
Tuncay Demirel'i eşi Nazife ve yasak aşk yaşadığı Yasin Bey kasten mi öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz.
Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Tuncay Demirel'in uygunsuz görüntüleri hakkında bir soru sordu.
İnternete yayılan video hakkında konuşan Verimli, "O görüntülerin çekildiği yerde 3. kişinin işi ne? sorusuna Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi, "O videonun nasıl yayıldığını hatırlamıyorum. Çok alkol almıştı. 3. kişi olayı ise ölen şahıs, yani Tuncay beni zorladı. Tuncay Demirel istedi." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul için Valilikten uyarı!
- Mardin'de feci kaza! Biri bebek...
- Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama
- 2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS ve YKS ne zaman?
- 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'nin 4 yıl sonraki nüfusu ne kadar olacak? 2023'de memleketinizin nüfusu ne kadar artacak?
- Hiçbir şey görüldüğü gibi değil! Ağızları açık bırakan sihirbazlık numaralarının ipuçları...
- TCDD, YHT'lerde en çok unutulan eşyaları açıkladı
- Esra Erol canlı yayınında gergin anlar!
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
- MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
- BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!
- İran’dan Irak’taki olaylara ilişkin açıklama
- THY en az lise mezunu 700 yeni kabin memuru alacak! THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BM'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu hakkında flaş açıklama
- Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Türkiye Suriye’ye ne zaman girecek? Barış Pınarı harekatı nedir?