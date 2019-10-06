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Son dakika: Sakarya'da feci kaza! Tır otobüs durağına daldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
SAKARYA'DA FECİ KAZA! TIR OTOBÜS DURAĞINA DALDI

Son dakika haberi: 'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.

İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Sakarya Pamukova'da feci kaza! Tır otobüs durağına daldı SON DAKİKA: SAKARYA PAMUKOVA'DA FECİ KAZA! TIR OTOBÜS DURAĞINA DALDI

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede durakta bekleyen biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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