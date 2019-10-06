Son dakika: Sakarya'da feci kaza! Tır otobüs durağına daldı
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
Son dakika haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede durakta bekleyen biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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