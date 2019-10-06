08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

KKTC’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2019
KKTC’DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla-Turunçlu anayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen TGK 952 plakalı araç ile HF 388 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde kazada 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralı olduğunu belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybedenler ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN