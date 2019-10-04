04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakkari'de 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında 'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki 'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN