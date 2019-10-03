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Van'da uyuşturucu satıcılarına dev darbe! Kilolarca eroin yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
DEV OPERASYON! POLİS BÖYLE BULDU

'ın Edremit ilçesinde tacirlerine operasyon yapıldı. Bir ev ve araçta yapılan aramalarda 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

331 KİLO UYUŞTURUCU

Ekipler, ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheliler A.D, E.D, H.D, T.D, F.D ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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