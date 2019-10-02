02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
SURİYE SINIRINA 'OBÜS' SEVKİYATI

20'nci 'ndan hareket eden  ve mühimmat yüklü kamyonlar sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde 20'nci 'ndan hareket eden ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN