Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan İstanbul depremi açıklaması
Giriş Tarihi: 02.10.2019
5.8’lik deprem, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Uzmanların çoğu, tehlikeye işaret etti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise “Büyük deprem riski yok. Boşuna panik yaratılıyor” dedi. Prof. Dr. Naci Görür de aksini söyledi: En az 7.2 şiddetinde deprem riski var...İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, vatandaşları paniğe sevk etti. Merkez üssü Silivri açıkları olan sarsıntı, olması beklenen büyük Marmara depremi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanların çoğu "Büyük İstanbul depremi olacak" derken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezberbozan bir açıklama geldi.
EZBER BOZDU
Prof. Dr. Üşümezsoy, "Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Büyük deprem riski yok" dedi.
Marmara Fayı üzerine uzun yıllardır araştırmalar yürüten Prof. Dr. Naci Görür ise bir kez daha tehlikeye işaret etti: "Yapılan araştırmalarda Marmara'da fayların aktif olduğu bilinmektedir. Bu fay kırıldığında en az 7.2 şiddetinde bir deprem oluşturacaktır."
İZMİR İÇİN 7 ŞİDDETİNDE UYARI
Depremle ilgili gözler İstanbul'a kilitlendi. Ancak İzmir için de büyük risk uyarısı geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İstanbul'da bir fay hattı varken, İzmir'de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekti. Söz konusu 13 fayın önemli bir kısmının kent yerleşiminden geçtiğini belirten Murathan, "İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var" dedi.
DEPREM SANDI PENCEREDEN ATLADI
Avcılar Belediyesi personellerinden Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı.
Genç kadın herhangi bir yara almadı.
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