Polisler gelin arabasını çevirdi içinden eroin çıktı

Hakkari'de gelin arabası gibi süslenen bir araçtan şüphelenen emniyet ekipleri arama yaptı. Polislerin aracı araması sonrası 74 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Hakkari'de gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.



Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.