Polisler gelin arabasını çevirdi içinden eroin çıktı
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Hakkari'de gelin arabası gibi süslenen bir araçtan şüphelenen emniyet ekipleri arama yaptı. Polislerin aracı araması sonrası 74 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Hakkari'de gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.
Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Diriliş'in Turgut Alp'i milyonları şaşırttı!
- Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
- Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Tartıştığı eşini...
- NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
- Ezber bozan açıklama: "Büyük İstanbul depremi..."
- Güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!
- İslam ordusunun gücü dünya devlerine meydan okuyor!
- Hintli dayı herkesi şaşırtmayı başardı!
- Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
- Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika: İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
- Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne davet
- Suriye’de PYD/PKK’dan katliam! Teröristler çocuğunu geri isteyen anneyi öldürdü | Video
- A Haber Fırat'ın doğusunu görüntüledi! İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni ayrıntı! Tandırı rezidans çalışanı yaktı
- Ek hesap faizleri düştü!
- Polis teşkilatında yeni dönem!
- Hasara 215 bin TL
- Başkan Erdoğan: Kendi yolumuzu açarız!
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunda son durum ne?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak
- Merkel: Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır