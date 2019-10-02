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Polisler gelin arabasını çevirdi içinden eroin çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
POLİSLER GELİN ARABASINI ÇEVİRDİ BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI

'de gelin arabası gibi süslenen bir araçtan şüphelenen emniyet ekipleri arama yaptı. Polislerin aracı araması sonrası 74 kilogram ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

'de gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

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