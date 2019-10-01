Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi
İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki kamyon aniden hareket edince önündeki 9 araca ve apartmana çarptıktan sonra durdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Alınan bilgiye göre, sürücü Hasan Ali Ürper, 35 HB 0031 plakalı kamyonunu su almak için Bornova ilçesi 5711 Sokak'ta park etti. İlk belirlemelere göre, sürücü araçtan indikten sonra kamyon kendiliğinden hareket ederek yokuş aşağı hızla ilerleyemeye başladı.
2 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kamyon, önce bir apartmanın kapısına ardından park halindeki araçlara çarptı. Önündeki araçları sürükleyen kamyon, bir apartmana çarparak durabildi.
Kamyonun çarptığı 9 araçtan ikisi kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde ise hasar oluştu.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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