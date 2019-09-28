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Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya gitti, ağaçta asılı bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
KORKUNÇ SON

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 'tan 'e geldikten sonra kayıplara karışan Mutlu K. 23), Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. ettiği tespit edilen Mutlu K.'nin cansız bedeni, 'na gönderildi.

'ta yaşayan Mutlu K., iddiaya göre, üzerinden 'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos'ta babasına, "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e gelen Mutlu K., babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K.'den bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aradan geçen sürede izine rastlanılmayan Mutlu K.'den dün üzücü haber geldi. Saat 23.30 sıralarında bir kişi, Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K . olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Mutlu K.'nin cesedi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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