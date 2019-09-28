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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
OTOYOLDA FECİ KAZA! ÖLÜLER VAR

'nun yönü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, yönünde tek şeritten ulaşım sağlanıyor.

'nun yönü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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