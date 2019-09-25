Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Antalya'da Cevizli Akseki arasında iki otomobilin çarpıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını tespit etti.
Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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