Son dakika: Eminönü'nde otelde yangın!
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Son dakika haberine göre; İSTANBUL Eminönü'nde 4 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
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