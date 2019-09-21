Cinnet geçiren genç, babasını bıçakladı
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir genç, bilinmeyen bir nedenle babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçiren 20 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. ile oğlu Harun A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
KURTARILAMADI
Cinnet getiren Harun A., babasını bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali A., kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harun A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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