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Cinnet geçiren genç, babasını bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
CİNNET GEÇİREN GENÇ, BABASINI BIÇAKLADI

'ın ilçesinde bir genç, bilinmeyen bir nedenle babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçiren 20 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. ile oğlu Harun A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KURTARILAMADI

Cinnet getiren Harun A., babasını bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali A., kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harun A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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