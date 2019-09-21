Apartmanın altında Osmanlı döneminden kalma 'Taş Kanal'
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Dere Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı. Tünelin Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilerek inşaat çalışmaları durduruldu.
Yetkililer tarafından hazırlanan tutanak Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne gönderilecek.
Şen, yaptığı açıklamada, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
"HEYET ÇALIŞMA YAPACAK"
Bu tür buluntuların önemli olduğunu ifade eden Şen, tünel ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.
İnşaat çalışmalarının durdurulduğunu aktaran Şen, "Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet çalışma yapacak. Kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.
"TAŞ KANAL"
Pınarhisar Belediye Başkanı Talay ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Kamuoyunun aydınlatılması açısından kurulun kararını bekleyeceklerini dile getiren Talay, "Belediye olarak buradaki çalışmaları durduruyoruz. Bu bir taş kanal. Bunlar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olan şeyler." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- PKK'dan kaçan S.T.'den kan donduran ifadeler
- Hayatını kaybeden Neslican Tay kimdir
- İnternete kavuşan Amasyalılar halay çekerek kutladı
- Neslican Tay'dan kahreden haber!
- Cinnet geçiren genç, babasını bıçakladı
- İstanbul'da en çok nereli var? İşte 2019 yılına ait sonuçlar!
- Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 4 tutuklama
- Demir profil yüklü TIR devrildi
- Karaman'da trafik kazası: Herkes seferber oldu
- Muğla'da orman yangını
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?
- Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar