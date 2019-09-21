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Apartmanın altında Osmanlı döneminden kalma 'Taş Kanal'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
APARTMANIN ALTINDA OSMANLI TÜNELİ BULUNDU

'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu. ve Müdürü ve Başkanı bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Dere Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

ve Müdürü ve Başkanı bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı. Tünelin Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilerek inşaat çalışmaları durduruldu.

Yetkililer tarafından hazırlanan tutanak Müdürlüğüne gönderilecek.

Şen, yaptığı açıklamada, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

"HEYET ÇALIŞMA YAPACAK"

Bu tür buluntuların önemli olduğunu ifade eden Şen, tünel ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının durdurulduğunu aktaran Şen, "Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet çalışma yapacak. Kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

"TAŞ KANAL"

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kamuoyunun aydınlatılması açısından kurulun kararını bekleyeceklerini dile getiren Talay, "Belediye olarak buradaki çalışmaları durduruyoruz. Bu bir taş kanal. Bunlar 'nin muhtelif yerlerinde olan şeyler." dedi.

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