Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 19 Eylül tarihli Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve 2 milyon 194 bin 356 lira değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. Süper Loto 19 Eylül sonuçlarını haberimizden öğrenebilir ve kupon sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Süper Loto sonuçlarına göre bu haftaki ikramiye devirsiz oldu. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Şehitkamil’den 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeye uzanmıştı.

Süper Loto sonuçları 19 Eylül çekilişi için araştırılıyor. 19 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ve kazandıran numaralar belli oldu. Dağıttığı milyonlarca lira ikramiyeyle her hafta yoğun ilgi gören Süper Loto sonuçları sorgulanıyor. Haberimizden Süper Loto 19 Eylül sonuçlarını sorgulayabilir ve kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Şehitkamil'den 6 bilen 1 kişi 2.226.300,35 TL değerinde büyük ikramiye kazanmıştı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (19 EYLÜL)

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 15, 19, 20, 49 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da 6 numarayı bilen talihli veya talihliler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen vatandaşlara da ikramiye verilmektedir.

Her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45 civarında son bulmaktadır ve sonuçlar açıklanmaktadır.

Süper Loto çekilişi saat 21:15'te başlamakta ve eş zamanlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde canlı yayın yapılmaktadır. Çekilişi canlı izleyerek heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapabilir ve çekilişi izleyebilir.

Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılır ve vatandaşlar sonuçları resmi olarak görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.